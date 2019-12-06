Экс-сотрудников «Росгвардии» задержали за взятки

Двое бывших росгвардейцев подбрасывали невиновным людям наркотические вещества, чтобы затем потребовать с них деньги.

В уголовном деле бывших сотрудников правоохранительных органов появился дополнительный эпизод. Выяснилось, что летом 2019 года они, по аналогичной схеме, получили деньги от взрослого мужчины. Злоумышленники хотели получить 50 тысяч, но обошлись десятью, которые потерпевший смог снять с карты. Об этом в пятницу, 6 декабря, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и области.

Преступников задержали в июле 2019 года, после того как они подкинули вещества 16-летнему подростку, а после потребовали у него 140 тысяч рублей. Школьник отдал деньги, а затем смог позвонить в службу экстренной помощи и описать ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Кудрово уличили в вымогательстве взятки двоих инспекторов ГИБДД.