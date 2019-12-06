Двух инспекторов ГИБДД в Кудрово уличили в крупной взятке

Сотрудники дорожной полиции вымогали взятку размером 200 тысяч рублей у владельца Land Cruiser, поскольку сочли VIN-номер измененным.

Инцидент произошел в четверг, 5 декабря. Двое инспекторов ГИБДД остановили внедорожник, чтобы проверить документы. Полицейским показалось, что идентификационный номер транспортного средства (VIN-номер) был изменен, пишет 47news. В таком случае, они должны были конфисковать авто и отправить его на штрафстоянку.

Сотрудники ГИБДД предложили водителю заплатить 200 тысяч рублей, чтобы избежать неприятной ситуации. Мужчина ответил, что согласен, однако ему необходимо съездить за деньгами. Но вместо того, что отправиться на поиски финансов, владелец Land Cruiser поехал прямиком в отделение полиции. Недобросовестных инспекторов задержали в момент передачи взятки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали сотрудника УСБ, вымогавшего взятку у своего экс-начальника.