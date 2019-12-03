В Петербурге задержан капитан УСБ, предлагавший взятку своему бывшему начальнику

В Петербурге задержан капитан УСБ, предлагавший взятку своему бывшему начальнику
Решивш обмануть своих коллег, Вартанов, фактически, подписал себе приговор. Фото: pixabay.com

Сотрудник Управления собственной безопасности (УСБ) СК Петербурга предлагал своему бывшему начальнику за взятку восстановить его работу в структурах МВД.

Во вторник, 3 декабря, в кабинете 33-летнего капитана полиции Романа Вартанова состоялась передача взятки размером триста тысяч рублей. В такую сумму Вартанов оценил восстановление в должности своего экс-начальника по службе в уголовном розыске, пишет «Фонтанка».

Во время совершения преступного акта взяточника задержали, а затем доставили в отделении СК на набережной Мойки. Вартанов, вместе с адвокатом, вышел покурить в двор Следственного комитета и попытался сбежать, вынудив своих коллег гнаться за ним. «Теперь вопрос о мере пресечения закрыт», — прокомментировали его действия в УСБ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-главу отделения ФНС Петербурга будут судить за взятку в 4 млн рублей.

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