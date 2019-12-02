Экс-начальница одной из инспекций ФНС Петербурга пойдет под суд за взятку в 4 млн рублей

Экс-начальница одной из инспекций ФНС Петербурга пойдет под суд за взятку в 4 млн рублей
Следствие вынесло по делу обвинительное заключение. Фото: pixabay.com

Глава одной из Межрайонных налоговых инспекций Северной столицы предстанет перед судом за получение взятки в 4 миллиона рублей.

О завершении расследования gazeta.spb.ru сообщили в понедельник, 2 декабря, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Петербургу. Злоумышленница действовала с помощью посредника. С апреля по ноябрь экс-глава отделения ФНС получила 4 миллиона рублей в качестве взятки от одного из предпринимателей.

Полученные деньги должны были «снизить» сумму штрафов за нарушения, выявленные в ходе налоговой проверки. Кроме того, за взятку экс-сотрудница ФНС предлагала возместить налог на добавленную стоимость.

Глава отделения Федеральной налоговой службы отправится под суд вместе со своей посредницей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший сотрудник ФНС в Петербурге получил условный срок за взятку в 4 миллиона рублей.

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