Сотрудник налоговой в Петербурге получил условный срок за взятку в 4 млн рублей

Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение по делу экс-заместителя начальника отдела выездных проверок №2 межрайонной инспекции ФНС России №24 по городу Сергея Романчука. Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки.

Романчука приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы условно со шрафом в 4 млн 700 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Помимо этого, с него взысканы 1 млн 990 тыс. рублей за имущественный вред ООО «Нева Милк».

Суд установил, что Романчук и его соучастник, пользуясь служебным положением, в марте 2016 года потребовали взятку с учредителей ООО «Нева Милк» и ООО «Невские сыры». За деньги он обещал не привлекать их к административной ответственности за якобы выявленные нарушения налогового законодательства. Общий размер взятки составил 3 млн 990 тыс. рублей.

Свою вину Романчук признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за взятки судят врача психиатра-нарколога.