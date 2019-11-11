Нарколога в Петербурге судят за взятку от пьяного пациента

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении врача психиатра-нарколога. Женщину обвиняют в получении взятки за служебный подлог.

Обвинительное заключение по делу утверждено, сообщает прокуратура Петербурга. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, психиатр-нарколог внесла ложные сведения в акт медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Осмотри пациента при этом не проводился.

От пациента за внесение ложных сведений женщина получила 20 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под домашний арест отправили начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Алексея Кокшарова. Его подозревают в получении взяток за контрабандный ввоз культурных ценностей. Мера пресечения избрана до 2 января 2020 года.