Подозреваемый во взятке начальник Шкиперской таможни отправлен под домашний арест

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 2 января 2020 года. Фото: Pixabay

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 2 января 2020 года. Фото: Pixabay

Василеостровский районный суд отклонил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении и.о. начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни Алексея Кокшарова, обвиняемого по п.«а»,«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 2 января 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как полагает следствие, Алексей Кокшаров вступил в сговор с начальником отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Шустовой и иными неустановленными должностными лицами таможни с целью получения взятки.

Взятки распределялись между сотрудниками пограничного поста, в обмен на ускоренное прохождение процедуры таможенного контроля и беспрепятственный ввоз антиквариата на территорию Евразийского экономического союза. В частности, с одного из предпринимателей они, таким образом, незаконно получили не менее 155 тыс. рублей.

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