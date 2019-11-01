В Петербурге перекрыли крупный поток контрабанды антиквариата

Задержано пять контрабандистов. Трое остались под домашним арестом, двоих отпустили под подписку о невыезде. Фото: ГУ МВД РФ

Задержано пять контрабандистов. Трое остались под домашним арестом, двоих отпустили под подписку о невыезде. Фото: ГУ МВД РФ

Правоохранительные органы Северной столицы пресекли деятельность преступной группы, организовывавшей незаконный ввоз в Россию европейского антиквариата.

Контрабандные культурные ценности перевозились в грузовиках. На территорию Петербурга антиквариат переправляли на пароме из Финляндии. В таможенных декларациях преступники указывали, что купленные товары приобретались для личного пользования. Они поставляли артефакты антикварным салонам города, а также частным коллекционерам, причем продавали исключительно за наличные.

По информации пресс-службы ГУ МВД Петербурга, весной 2019 года злоумышленники доставили в Россию более 800 единиц антиквариата. При этом они в несколько раз занизили реальную стоимость товаров, что расценивается как ущерб государству. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обысках, проводимых в антикварных магазинах Санкт-Петербурга.