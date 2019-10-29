В антикварном салоне в Петербурге проходит обыск

Действия сотрудников правоохранительных органов, по предварительной информации, связаны с контрабандой.

Предполагается, что в Россию из Европы было доставлено более восьмисот представляющих ценность антикварных предметов. На территорию Российской Федерации старинные вещи попали в грузовиках. Контрабандная партия артефактов пересекла границу Финляндии весной текущего года.

По информации «Фонтанки», в этом деле могут быть замешаны сотрудник таможенной службы. Кроме того, возможна причастность экспертов из Министерства культуры. В связи с этим силовики проводят обыски в нескольких антикварных салонах Северной столицы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионерка из Гатчины стала жертвой телефонного мошенника. Пожилая женщина передала злоумышленнику 10 тысяч рублей, которые тот выманил обманным путем.