В антикварном салоне в Петербурге проходит обыск

В антикварном салоне в Петербурге проходит обыск
Подробная информация о деле контрабанды антиквариата пока неизвестна. Фото: https://pixabay.com

Действия сотрудников правоохранительных органов, по предварительной информации, связаны с контрабандой.

Предполагается, что в Россию из Европы было доставлено более восьмисот представляющих ценность антикварных предметов. На территорию Российской Федерации старинные вещи попали в грузовиках. Контрабандная партия артефактов пересекла границу Финляндии весной текущего года.

По информации «Фонтанки», в этом деле могут быть замешаны сотрудник таможенной службы. Кроме того, возможна причастность экспертов из Министерства культуры. В связи с этим силовики проводят обыски в нескольких антикварных салонах Северной столицы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионерка из Гатчины стала жертвой телефонного мошенника. Пожилая женщина передала злоумышленнику 10 тысяч рублей, которые тот выманил обманным путем.

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