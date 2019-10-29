Пожилая жительница Гатчины стала жертвой телефонного мошенника

Пожилая жительница Гатчины стала жертвой телефонного мошенника
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: pixabay

В Ленобласти сотрудники полиции Гатчинского района разыскивают телефонного мошенника, похитившего деньги у местной жительницы.

Как сообщили в управлении МВД России по региону, неизвестный мужчина позвонил пенсионерке и, представившись ее сыном, рассказал, что у него появились некие проблемы и на их решение ему срочно нужны деньги.

Позже к ней домой в квартиру по улице Карла Маркса пришел неизвестный и представился другом ее сына. Доверчивая старушка передала «курьеру» 10 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 130 тысяч пенсионер заплатил за поддельную скидочную карту.

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