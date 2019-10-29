130 тысяч пенсионер заплатил за поддельную скидочную карту

130 тысяч пенсионер заплатил за поддельную скидочную карту
Полиция разыскивает злоумышленника. Фото: Google Maps

Лже-сотрудник супермаркета обманул мужчину в годах в Московском районе Санкт-Петербурга.

В понедельник днем, 28 октября, неподалеку от дома номер 50 по проспекту Космонавтов к пенсионеру подошел неизвестный и представился сотрудником крупной торговой сети. Он предложил пострадавшему выгодную скидочную карту, но для ее получения нужно было, по словам мошенника, доказать платежеспособность.

Пенсионер загорелся желанием приобрести 15% скидку на все товары сети, злоумышленник также пообещал 15 тысяч рублей в подарок. Поэтому потерпевший, не задумываясь, согласился и предоставил мошеннику два конверта с деньгами, которые должны были доказать его платежеспособность.

Только вот обратно обманутый получил не свои конверты, а поддельные с ненастоящими деньгами. Потерпевший обратился в полицию, ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что «форточник» обокрал бизнесмена на 130 тысяч рублей.

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