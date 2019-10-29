«Форточник» обокрал бизнесмена на 1,3 млн рублей

Из коттеджа бизнесмена под Гатчиной пропала крупная сумма денег.

Петербургский предприниматель заявил в полицию о пропаже имущества на сумму 1,3 млн рублей из своего загородного дома, который находится в Гатчинском районе Ленинградской области.

Помимо денег из коттеджа пропали украшения и наручные часы. Стоимость пропажи потерпевший оценил в 1,27 миллиона рублей.

Пострадавший сообщил, что кража, предположительно, произошла 28 октября, преступник проник в дом через форточку и выкрал ценное имущество.

Также бизнесмен отметил, что загородный коттедж, из которого пропали вещи и деньги, не оборудован никакой сигнализацией или камерами видео-наблюдения.

Полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.

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