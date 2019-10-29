Притон с «ночными бабочками» на Брестском бульваре разогнали

Петербургская полиция ликвидировала притон для оказания услуг по проституции, который находился в квартире на Брестском бульваре в Красносельском районе.

Притон был обнаружен и ликвидирован в рамках профилактического рейда, который проводила полиция Красносельского района, который проводился на прошлой неделе.

Организатор притона арестован, им оказался мужчина, приехавший в Санкт-Петербург из Псковской области. Незаконная организация открылась в октябре этого года. Мужчина собрал пять девушек, приехавших в Северную столицу из разных районов России.

Против организатора заведено уголовное дело, девушкам грозит административная ответственность.

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