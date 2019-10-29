Женщина выкрала бойцового петуха, ее нашли по перьям

Инцидент произошел в Приморском районе Ленинградской области, местная жительница проникла в чужую квартиру и выкрала птицу.

В прошедшие выходные, 27 октября, жительница Приозерска такйно пробралась в квартиру, которая находится в доме на Железнодорожной улице и выкрала японского бойцовского петуха. Около часа ночи 28 октября хозяин птицы обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже, также мужчина уточнил, что петух стоит порядка 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место преступления уже через полчаса. Там они обнаружили мешок, перья и следы обуви. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище.

Следователь Сивошенко, эксперт-криминалист Куриченков и оперативник Морозов по следам в течение дня раскрыли дело и отыскали воровку, ею оказалась местная любительница выпить. Цели похищения птицы неизвестны, но есть предположение, что женщина планировала съесть петуха или продать.

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