Женщина выкрала бойцового петуха, ее нашли по перьям

Женщина выкрала бойцового петуха, ее нашли по перьям
Японский петух породы "Шамо". Фото: стоп-кадр из видео/Tweedy Farm/YouTube

Инцидент произошел в Приморском районе Ленинградской области, местная жительница проникла в чужую квартиру и выкрала птицу.

В прошедшие выходные, 27 октября, жительница Приозерска такйно пробралась в квартиру, которая находится в доме на Железнодорожной улице и выкрала японского бойцовского петуха. Около часа ночи 28 октября хозяин птицы обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже, также мужчина уточнил, что петух стоит порядка 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место преступления уже через полчаса. Там они обнаружили мешок, перья и следы обуви. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище.

Следователь Сивошенко, эксперт-криминалист Куриченков и оперативник Морозов по следам в течение дня раскрыли дело и отыскали воровку, ею оказалась местная любительница выпить. Цели похищения птицы неизвестны, но есть предположение, что женщина планировала съесть петуха или продать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что водителей такси снова проверила полиция.

кража приозерск
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