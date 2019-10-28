Водителей такси снова проверила полиция

Водителей такси снова проверила полиция
Нарушители понесут наказание. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сотрудники правоохранительных органов совершили новый профилактический рейд, в ходе которого проверили таксистов в Московском районе на соблюдение законодательства.

Рейд проводился в течение двух дней 24 и 25 октября 2019 года. Проверены 282 автомобиля такси, в том числе несколько агрегаторов такси.

Проверка показала, что по-прежнему не все соблюдают действующее законодательство. Так, 11 мигрантов были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России.

Кроме того, пятеро автомобилистов управляли неисправными машинами, а двое не застрахованными. Один из проверенных водителей ездил без прав. По каждому нарушению составлен протокол, нарушители понесут ответственность.

Полиция рассматривает выдворение некоторых нарушителей за территорию страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Калининском районе Петербурга откроется новый детский сад.

санкт-петербург такси
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге перед судом предстанет няня-воровка
Двое петербуржцев устроили драку и выпали из окна
Прокуратура выявила нарушения в обеспечении безопасности иностранцев на ...
Водителей такси снова проверила полиция
Шнуров о творчестве «Ленинграда»: «Это бесстыдство!»
Скворцова: вопрос об эвтаназии должно решать население
За 120 млн рублей Ольга Бузова купила жилье в Москве
Житель Петербурга избил посетителя кафе