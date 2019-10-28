Водителей такси снова проверила полиция

Сотрудники правоохранительных органов совершили новый профилактический рейд, в ходе которого проверили таксистов в Московском районе на соблюдение законодательства.

Рейд проводился в течение двух дней 24 и 25 октября 2019 года. Проверены 282 автомобиля такси, в том числе несколько агрегаторов такси.

Проверка показала, что по-прежнему не все соблюдают действующее законодательство. Так, 11 мигрантов были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России.

Кроме того, пятеро автомобилистов управляли неисправными машинами, а двое не застрахованными. Один из проверенных водителей ездил без прав. По каждому нарушению составлен протокол, нарушители понесут ответственность.

Полиция рассматривает выдворение некоторых нарушителей за территорию страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Калининском районе Петербурга откроется новый детский сад.