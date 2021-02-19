В Петербурге поймали трех иностранцев, пытавшихся провезти более 60 кг наркотиков

В Петербурге задержали трех иностранцев, пытавшихся перевезти более 60 килограммов наркотиков.

Об этом стало известно в пятницу, 19 февраля. Мужчины пытались транспортировать крупную партию кокаина.

Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по городу и Ленобласти, правоохранители закрыли международной канал поставки запрещенных веществ в Россию. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек полиция задержала иномарку с наркотиками и шприцами. В транспортном средстве обнаружили 17 свертков.