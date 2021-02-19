Петербургский гендиректор пытался незаконно приобрести право на имущество за 50 млн

В Петербурге задержали экс-гендиректора ООО «Концерн «Дитрих Дизайн», подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

В четверг, 18 февраля, стражи порядка наведались в квартиру дома №9 на проспекте Культуры, где проживает 36-летний. По данным следствия, бывший гендиректор организации в период с марта по декабрь 2019 года совместно с сообщниками разработал преступный план по приобретению права на чужое имущество.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, речь идет об административном здании на 5-м Верхнем переулке, 15, стоимостью не менее 50 млн. Постройка принадлежала ООО «Концерн «Дитрих Дизайн».

Мужчина подозревается в предоставлении в суд подложных документов о купле-продаже, получении судебного решения в свою пользу и последующего оформления перехода права собственности на подконтрольных им лиц. В результате он ввел гендиректора ООО «АСА» в заблуждение, что уполномочен собирать ежемесячную арендную плату. После подозреваемому передали 300 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе обыска было изъято 12 мобильных телефонов, 4 планшета, 4 процессора, 4 ноутбука, печати, банковские карты и пр.

В настоящее время правоохранители устанавливают другие эпизоды преступной деятельности задержанного и его соучастников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержан гендиректор по подозрению в мошенничестве с земельным участком.