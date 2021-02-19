В Ленобласти задержан гендиректор по подозрению в мошенничестве с земельным участком

В Ленинградской области задержан генеральный директор ООО «Спецстрой Северо-Запад».

Как стало известно gazeta.spb.ru, он подозревается в том, что совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников администрации МО «Лебяженское городское поселение», незаконно завладел земельным участком стоимостью 5 419 160 рублей, площадью 7876 кв.м, который располагается по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, г.п. Лебяжье, участок 9. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Колпинский районный суд решил арестовать бывшего члена Совета Федерации от НАО Александра Сабадаша по новому делу о мошенничестве с банком «Таврический». До этого у экс-сенатора в январе закончился срок по другому делу.