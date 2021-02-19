Задержан водитель Porsche, расстрелявший пешехода у «Академической»

Мужчина открыл стрельбу по пешеходу. Фото: ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти

Мужчина открыл стрельбу по пешеходу. Фото: ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти

В Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело на водителя Porsche Cayenne, расстрелявшего пешехода, которого едва не сбил. Горожанин не был ранен.

Преступный инцидент произошел 31 января у дома №19 по проспекту Науки. В отдел полиции обратился очевидец, который рассказал, что неизвестный водитель иномарки произвел не менее четырех выстрелов в пешехода, который едва не попал ему под колеса. Молодой человек смог убежать, а автомобилист скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность агрессивного лихача. 18 февраля у дома №22 на Гжатской улице стражи порядка задержали 30-летнего бизнесмена Рафика.

У мужчины изъяли травматический пистолет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открывшего стрельбу в целях самообороны петербуржца изобличили в хулиганстве.