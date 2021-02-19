Каршеринг пробил дорожное ограждение у НИИ Джанелидзе

На перекрестке Будапештской улицы и улицы Фучика произошло ДТП с участием каршеринга. Машина пробила дорожное ограждение.
Авария случилась в пятницу, 19 февраля, напротив НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. На месте происшествия оказался корреспондент GazetaSPb.
На фотографиях видно, что арендованная машина влетела в ограждение. Передняя часть транспорта явно пострадала. Водитель самостоятельно вышел из машины.
Другие подробности выясняются, служб на месте не наблюдается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина автомобиль повалил светофор.