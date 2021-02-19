Каршеринг пробил дорожное ограждение у НИИ Джанелидзе

Каршеринг пробил дорожное ограждение у НИИ Джанелидзе
Место ДТП. Фото: Gazeta.SPb

На перекрестке Будапештской улицы и улицы Фучика произошло ДТП с участием каршеринга. Машина пробила дорожное ограждение.

Авария случилась в пятницу, 19 февраля, напротив НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. На месте происшествия оказался корреспондент GazetaSPb.

Место ДТП. Фото: Gazeta.SPb

На фотографиях видно, что арендованная машина влетела в ограждение. Передняя часть транспорта явно пострадала. Водитель самостоятельно вышел из машины.

Другие подробности выясняются, служб на месте не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина автомобиль повалил светофор.

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