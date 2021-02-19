Неизвестный напал с ножом на охранника консульства Украины в Петербурге

Неизвестный напал с ножом на охранника консульства Украины в Петербурге
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на охранника украинской дипмиссии.

Инцидент произошел в четверг, 18 февраля, у дома 1В по улице Бонч-Бруевича. Незнакомец достал нож и ударил сотрудника консульства.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, к месту ЧП оперативно прибыли правоохранители. Злоумышленника обезвредили и доставили в отдел. Потерпевшему вызвали скорую помощь.

Причина случившегося выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании пьяного мужчины, угрожавшего кассиру ножом в магазине на Мечникова.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб поножовщина


 

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