Задержан пьяный мужчина, угрожавший кассиру ножом в магазине на Мечникова

В Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова. Полицейским поступил сигнал о дебошире в торговом зале. Мужчина с ножом требовал деньги у кассира.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте нетрезвого 32-летнего жителя. В отношении него составили протокол.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге житель Якутии, угрожая ножницами, совершил налет на магазин.