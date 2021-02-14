Задержан пьяный мужчина, угрожавший кассиру ножом в магазине на Мечникова

Задержан пьяный мужчина, угрожавший кассиру ножом в магазине на Мечникова
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова. Полицейским поступил сигнал о дебошире в торговом зале. Мужчина с ножом требовал деньги у кассира.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте нетрезвого 32-летнего жителя. В отношении него составили протокол.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге житель Якутии, угрожая ножницами, совершил налет на магазин.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

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