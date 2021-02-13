В Петербурге житель Якутии, угрожая ножницами, совершил налет на магазин

Полиция Петербурга задержала жителя Якутии, который совершил разбой на улице Ленсовета. Мужчина ограбил ограбление магазина, угрожая ножницами женщине-продавцу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в правоохранительные органы поступило сообщение от 49-летней женщины, которая пострадала в ходе разбойного нападения. Она рассказала полиции, что неизвестный поздно вечером напал на сетевой магазин в доме №15 на улице Ленсовета, где она работает. Нарушитель пригрозил расправой ножницами, а затем похитил 15 тыс. 500 рублей.

В итоге, задержать злоумышленника удалось у дома №3 по Рижскому проспекту. Оказалось, что нарушитель 4-летний житель Якутии, который проживает в хостеле в Петербурге.

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