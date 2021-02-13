Ссора на Малой Карпатской чуть не закончилась стрельбой

Ссора между двумя мужчинами во Фрунзенском районе Петербурга едва не закончилась стрельбой.

Мужчина отобрал оружие у другого и отнес его в полицию.

Инцидент произошел 12 февраля у дома 17 по Малой Карпатской улице. По предварительной информации, один из мужчин достал оружие и направил на оппонента.

Как стало известно gazeta.spb.ru, владельцу оружия удалось сбежать, однако позже был задержан. Его задержали у дома 31 корпус 5 по Загребскому бульвару. Мужчина был пьян.

Оружием был переделанный нарезной пистолет, который пригоден для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №39 на Лесном проспекте. Выстрелы, предположительно, были совершены со второго этажа.