На Лесном прогремела стрельба из жилого дома, задержан один из жителей

На Лесном прогремела стрельба из жилого дома, задержан один из жителей
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №39 на Лесном проспекте. Выстрелы, предположительно, были совершены со второго этажа.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали неработающего мужчину 1991 года рождения.

По данным правоохранителей, мужчина произвел выстрелы из окна своей квартиры. Для стрельбы он использовал предмет, похожий на пистолет, который потом выбросил.

Горожанину назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в коммуналке на Придорожной аллее конфликт закончился стрельбой.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб стрельба уголовное дело


 

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