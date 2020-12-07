В коммуналке на Придорожной аллее конфликт закончился стрельбой

В Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в своего знакомого из светошумового пистолета.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №19 по Придорожной аллее. Около часа ночи в отдел полиции поступило сообщение о стрельбе в коммуналке. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители задержали на месте 33-летнего мужчину, работающего бригадиром.

Выяснилось, что задержанный выстрелил в своего 29-летнего знакомого. В отношении стрелка составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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