Пьяный лихач на Cadillac выстрелил в лицо водителю Audi после ДТП в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина на Cadillac устроил ДТП, а после выстрелил в лицо другому водителю. Он объявлен в розыск.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в Сертолово. В отдел полиции обратилась женщина с заявлением о конфликте со стрельбой у алкогольного магазина на Заречной улице.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, предположительно нетрезвый водитель Cadillac вышел из магазина. Он сел за руль авто, дал задний ход и врезался в припаркованный Audi Q7. В результате конфликта лихач два раза выпалил в водителя Audi из пистолета и уехал.

За медпомощью потерпевший не обращался. Полиция выяснила, что Cadillac зарегистрирован на жителя Московской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина устроил стрельбу из травмата за громкую музыку в машине. Пострадавший был госпитализирован в больницу и после оказания помощи отпущен домой.