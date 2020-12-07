В Петербурге мужчина устроил стрельбу из травмата за громкую музыку в машине

Инцидент произошел возле одного из домов в Красносельском районе. Фото: Скриншот Яндекс.Панорама

Инцидент произошел возле одного из домов в Красносельском районе. Фото: Скриншот Яндекс.Панорама

В Красносельском районе местный житель не смог мирно урегулировать конфликт и решил воспользоваться оружием. Громкая музыка в салоне машины стала причиной стрельбы ночью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 6 декабря около 4:00 часов утра в полицию обратился 42-летний петербуржец с заявлением, что возле дома №18 по улице Адмирала Черокова у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной возле припаркованного автомобиля ВАЗ-2109.

Подошедшему не понравилось, что у него громко играет музыка в машине ночью. В итоге, в оде переговоров мужчина разбил стекло с водительской стороны и произвел выстрел в ногу заявителя. Предположительно, огонь был произведен из травматического оружия. Позже злоумышленник скрылся.

Пострадавший был госпитализирован в больницу и после оказания помощи отпущен домой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стрельба на улице Ольги Берггольц может обернуться для рецидивиста уголовным делом.