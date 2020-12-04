Стрельба на улице Ольги Берггольц может обернуться для рецидивиста уголовным делом

Стрельба на улице Ольги Берггольц может обернуться для рецидивиста уголовным делом
Двор в Невском районе, где произошла стрельба. Фото: google.maps

В Невском районе Петербурга задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома. Ранее он был неоднократно судим.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 3 декабря в полицию позвонил петербуржец и сообщил о стрельбе во дворе дома №17 по улице Ольги Берггольц. По его словам, из пистолета стрелял мужчина, который был в компании с неизвестным.

Прибывшие на место полицейские поймали 49-летнего петербуржца, который был вооружен пневматическим пистолетом «Gletcher».

Известно, что ранее он был судим за истязание, незаконные действия с оружием и побои. В настоящее время против него составили протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе поймали мужчину, стрелявшего из машины на КАД.

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