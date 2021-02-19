«Нива» влетела в дом после ДТП с такси на Литейном проспекте

На Литейном проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Одна из легковушек вылетела на тротуар.

Авария случилась в пятницу, 19 февраля, у дома №46. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Столкновение двух автомобилей: Шкода Октавия (Яндекс такси) и Нива (вероятно ещё досталось припаркованному BMW)», — написал автор записи.

На кадрах видно, что от удара отечественную машину вынесло на тротуар, где она почти влетела в стену. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Также пострадать могла припаркованная рядом иномарка.

Информация о пострадавших выясняется.

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