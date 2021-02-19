При пожаре на Малой Садовой эвакуировали девять человек

На улице Малая Садовая, д 3 в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Возгорание произошло в 6-этажном здании — на втором этаже в 2-х комнатной квартире, площадь которой составляет 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

При пожаре эвакуировали девять человек, в том числе трое детей. Горение происходило на кухне площадью семь квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня ночью в Колпинском районе Петербурга произошел квартирные пожар. Из помещения госпитализировали двух человек.