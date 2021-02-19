Два человека пострадали при квартирном пожаре в Колпино

Сегодня ночью в Колпинском районе Петербурга произошел квартирные пожар. Из помещения госпитализировали двух человек.

Возгорание случилось в ночь на 19 февраля в дома №14 на Центральной улице. В квартире горела обстановка на площади 25 квадратных метров.

Как сообщил 78.ru, в результате пожара пострадали 86-летняя женщина и 59-летний мужчина. Они отравились угарным газом. Жильцов госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели больше двух часов тушили квартиру на Центральной улице.