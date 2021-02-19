Спасатели больше двух часов тушили квартиру на Центральной улице

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире жилого дома.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 19 февраля, в доме №14 на Центральной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:41. К месту происшествия были направлены 18 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь успел повредить обстановку в квартире на площади 25 квадратных метров.

Спасатели боролись с пламенем почти два с половиной часа. К 16:16 пожар полностью потушили. Причина возгорания устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Каложицах ночью спасатели тушили горящий сарай на 120 «квадратов».