В Каложицах ночью спасатели тушили горящий сарай на 120 «квадратов»

В ночь на 19 февраля в Волосовском районе Ленинградской области в одной из деревень загорелась большая хозяйственная постройка.

Сообщение о пожаре поступило в 3:42. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. В ГУ МЧС по региону сообщили о том, что хозяйственная постройка горела на общей площади 120 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 4:23. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленинградской области под утро сгорела баня. На месте происшествия работали восемь пожарных. По информации регионального управления МЧС, все произошло в переулке Серафимы в деревне Замостье.