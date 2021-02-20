Перечислены самые надежные автомобили в мире

Американская компания J.D. Power выделила самые надежные марки автомобилей.

Исследователи проанализировали опрос 33 251 владельца автомобилей 2018 года выпуска, сообщается на сайте компании.

Самыми надежным брендом авто признали продукцию Lexus. На втором месте оказались автомобили Porsche, тройку лидеров замыкает Kia.

Отмечается, что корейский производитель занял самое высокое место среди брендов массового рынка. В пятерку также вошли Toyota, Buick и Cadillac. Согласно исследования, самой надежной моделью стал Porsche 911.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские аналитики исследовали 15,8 миллионов подержанных машин с пробегом более 320 тысяч км, чтобы выяснить, у каких моделей встречается рекордно большой пробег. Пальма первенства в долговечности и отошла продукту японского автопрома Toyota.