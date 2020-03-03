Эксперты рассказали, какие машины проезжают 300 тысяч километров

Американские аналитики исследовали 15,8 миллионов подержанных машин с пробегом более 320 тысяч км, чтобы выяснить, у каких моделей встречается рекордно большой пробег.

Специалисты агентства ISeeCars выяснили, что наиболее надежными являются полноразмерные рамные внедорожники. Пальма первенства в долговечности и отошла продукту японского автопрома Toyota. При этом топовой моделью среди различных автомобилей бренда признана Toyota Land Cruiser.

Лидерами в других классах внедорожников и пикапов стали Toyota 4Runner, Honda CR-V, Toyota Tundra. Среди люксовых авто наиболее «прочными» оказались Lincoln Navigator, Acura MDX и BMW X3. Также компанию лидерам по надежности составили Honda Accord, Honda Civic, Audi TТ, Tesla Model и Тoyota Prius.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается снижение продаж автомобилей.