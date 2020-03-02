В Петербурге упали продажи автомобилей

При этом по сравнению с 2018 годом продажи KIA Rio сократились на 7,7 %. Фото: Pixabay

При этом по сравнению с 2018 годом продажи KIA Rio сократились на 7,7 %. Фото: Pixabay

С начала 2020 года в Петербурге зафиксировано продолжение снижения продажи автомобилей. С января они упали на 2%.

Как сообщили gazeta.spb.ru в агентстве «Auto-Dealer-СПб», в первом месяце 2020 года в Северной столице было продано почти 8,5 тысяч новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 2% меньше, чем в январе прошлого года.

Автомобильный рынок возглавляет корейский бренд Kia. Несмотря на лидерство, у него также упали продажи в начале года на 12%. Второе место неожиданно досталось отечественной Lada, нарастившей объемы на те же 12%. Третье место занимает Hyundai.

Гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин считает, что на падение продаж сказались новые ставки утилизационного сбора, повысившие цены на авто. На это также могла повлиять нестабильность рубля из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали, какие автомобили не подходят для вторичной продажи.