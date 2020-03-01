Эксперты рассказали, какие автомобили не подходят для вторичной продажи

Эксперты рассказали, какие автомобили не подходят для вторичной продажи
Даже в Москве нелегко продать Mercedes-Benz GL-Class с пробегом и авто аналогичного уровня. Фото: pixabay.com

Как правило, сложность продажи зависит не от марки или модели автомобиля, а от его «истории» и технических особенностей.

Специалисты объяснили, что важным и не самым благоприятным для продавца фактором является участие машины в дорожно-транспортном происшествии либо в службе такси. Кроме того, покупателей настораживает двигатель, расходующий много топлива или проблемная трансмиссия, пишет издание «За рулем».

Также сложно продать автомобили премиум-класса, поскольку целевая аудитория продавца вполне может позволить себе новую машину вместо б/у. Не пользуются популярностью на вторичном рынке и автомобили редких или малоизвестных моделей вроде DS или Genesis.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые выяснили, как стоимость автомобиля коррелирует с поведением водителя на дороге.

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Эксперты рассказали, какие автомобили не подходят для вторичной продажи
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