Эксперты рассказали, какие автомобили не подходят для вторичной продажи

Даже в Москве нелегко продать Mercedes-Benz GL-Class с пробегом и авто аналогичного уровня. Фото: pixabay.com

Даже в Москве нелегко продать Mercedes-Benz GL-Class с пробегом и авто аналогичного уровня. Фото: pixabay.com

Как правило, сложность продажи зависит не от марки или модели автомобиля, а от его «истории» и технических особенностей.

Специалисты объяснили, что важным и не самым благоприятным для продавца фактором является участие машины в дорожно-транспортном происшествии либо в службе такси. Кроме того, покупателей настораживает двигатель, расходующий много топлива или проблемная трансмиссия, пишет издание «За рулем».

Также сложно продать автомобили премиум-класса, поскольку целевая аудитория продавца вполне может позволить себе новую машину вместо б/у. Не пользуются популярностью на вторичном рынке и автомобили редких или малоизвестных моделей вроде DS или Genesis.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые выяснили, как стоимость автомобиля коррелирует с поведением водителя на дороге.