Ученые раскрыли, как связана вежливость на дорогах со стоимостью автомобиля

Ученые раскрыли, как связана вежливость на дорогах со стоимостью автомобиля
Охотнее всего водители пропускают белокожих женщин. Фото: pixabay.com

Американским специалистам удалось установить связь между невежливым поведением на дороге и ценовой категорией машины.

Для этого исследователи из Невадского университета в Лас-Вегасе провели эксперимент. В нем приняли участие четверо человек: две женщины, темнокожая и белая, и, отобранные по аналогичному принципу, двое мужчин. Все участники переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Выяснилось, что 28% проезжавших автомобилей остановились, чтобы пропустить людей. При этом чем дороже машина, тем меньше вероятность, что водитель пропустит пешеходов. Сами ученые отмечают, что каждая тысяча долларов делает вероятность вежливого поведения на дороге меньше на 3%. При этом предпочтение автомобилисты отдают белым женщинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приступят к тестированию автомобилей-беспилотников.

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