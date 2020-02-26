В Петербурге будут тестировать автомобили-беспилотники

Правительство Российской Федерации расширило список регионов, где впервые будут внедряться беспилотные автомобили. В их числе оказался и Санкт-Петербург.

С 1 марта 2020 года на территории Северной столицы будут тестировать автомобили-беспилотники. Кроме Петербурга, в перечень регионов попали еще двенадцать субъектов страны: Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, Республика Чувашия, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.

До этого разрешение на экспериментальное внедрение беспилотных автомобилей распространялось только на Москву и республику Татарстан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этом году японский автопроизводитель Honda намерен запустить в продажу первые автомобили-беспилотники.