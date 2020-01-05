В 2020 году Honda выпустит в продажу беспилотные автомобили

Предполагается, что в первую очередь беспилотные автомобили будут использовать в сельской местности, чтобы компенсировать нехватку водителей. Фото: pixabay.com

Предполагается, что в первую очередь беспилотные автомобили будут использовать в сельской местности, чтобы компенсировать нехватку водителей. Фото: pixabay.com

Уже в текущем году ведущий японский автопроизводитель Honda начнет выпускать первые беспилотные машины. Покупателям будут представлены автомобили третьего уровня автономности.

Выпускаемые авто смогут передвигаться на автопилоте во время стояния в пробке или на дорогах с низким скоростным ограничением. Таким образом, водитель сможет отвлечься на собственные дела или интернет-серфинг с минимальными рисками аварии.

Официальная презентация машин Honda состоится после завершения последних этапов тестирований, сообщает портал Kyodo. Отметим, что на японских дорогах уже можно встретить подобные автомобили марки Audi от немецкого концерна Volkswagen Group.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, какие автомобили жители России чаще всего берут в кредит. Среди названных марок — Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.