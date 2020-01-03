Названы самые популярные кредитные автомобили среди россиян

Как выяснилось, чаще всего жители России приобретают в кредит личный транспорт марки Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

Кроме того, наибольшей популярностью кредиты на автомобили пользуются среди мужчин. Средний возраст покупателя составляет 41 год, пишет РИА Новости, ссылаясь на эксперта — председателя правления «Русфинанс банка» Сергея Озерова.

Также, чаще всего намерен купить в кредит Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen или Skoda отец двоих детей, работающий на должности менеджера в негосударственной компании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о безопасных и быстрых способах прогреть автомобиль зимой. В первую очередь, во время прогрева необходимо увеличивать обороты двигателя. Между скоростью прогрева и оборотами есть прямая зависимость: чем выше последние, тем быстрее осуществится первое.