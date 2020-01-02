Названы безопасные и быстрые способы разогреть автомобиль зимой

Названы безопасные и быстрые способы разогреть автомобиль зимой
Фото: Pixabay

Прежде всего автомобилистам посоветовали увеличить обороты двигателя во время прогрева.

Об эффективных способах прогрева машины рассказал эксперт, сообщает ФАН. Для начала он рекомендует увеличить обороты двигателя – чем они выше, тем быстрее в машине потеплеет. Можно нагрузить двигатель, включением режима «D», но главное не перестараться. Эксперт считает, что нет ничего лучше, чем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем – медленное движение на минимальной нагрузке.

Он также рассказал о важности правильного использования отопителя. Можно воспользоваться автономными подогревателями, но возникает риск разрядки аккумуляторной батареи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии представили рейтинг самых ненадежных внедорожников с пробегом.

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Названы безопасные и быстрые способы разогреть автомобиль зимой
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