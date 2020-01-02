Названы безопасные и быстрые способы разогреть автомобиль зимой

Прежде всего автомобилистам посоветовали увеличить обороты двигателя во время прогрева.
Об эффективных способах прогрева машины рассказал эксперт, сообщает ФАН. Для начала он рекомендует увеличить обороты двигателя – чем они выше, тем быстрее в машине потеплеет. Можно нагрузить двигатель, включением режима «D», но главное не перестараться. Эксперт считает, что нет ничего лучше, чем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем – медленное движение на минимальной нагрузке.
Он также рассказал о важности правильного использования отопителя. Можно воспользоваться автономными подогревателями, но возникает риск разрядки аккумуляторной батареи.
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