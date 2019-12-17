В Германии представили рейтинг самых ненадежных внедорожников с пробегом

Немецкая компания TÜV опубликовала антирейтинговый список внедорожников на вторичном рынке.

«Лучшим из худших» внедорожников в возрасте 2-3 лет признан Dacia Duster. Среди осмотренных автомобилей этой модели 11,7% оказались дефективными. Наиболее популярной поломкой, как и в целом по рынку, оказалась неисправность световых приборов.

Следом за Dacia Duster в той же возрастной категории расположились Hyundai Tucson и Kia Sportage с 10,5% и 7,1% значительных неисправностей. Как правило, слабым местом кроссоверов является подвеска. Среди более «возрастных» моделей вновь отрицательно зарекомендовала себя Kia Sportagе, а также Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Opel возвращается на отечественный авторынок после того, как покинул его четыре года назад из-за неутешительных показателей.