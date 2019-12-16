Автомобили Opel вернутся на российский рынок

Автомобили Opel вернутся на российский рынок
Opel. Фото: pixabay

Компания Opel возвращается на российский рынок спустя четыре года. Автопроизводитель уже принимает заказы на новые модели Grandland X и Zafira Life.

Как сообщается на официальном сайте компании, машины марки Opel уже можно купить в 11 дилерских центрах в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Рязани, Тюмени и Ставрополе.

Низкие продажи стали причиной ухода Opel с российского рынка в 2015 году. Тогда компания находилась под руководством концерна General Motors. Это объяснилось нежеланием вкладывать средства в рынок, который имеет неясную долгосрочную перспективу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начал выходить из застоя рынок офисной недвижимости. По итогам текущего года для сдачи в аренду в городе введут более 100 тысяч квадратных метров такой недвижимости.

Opel авто возвращение российский рынок
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Автомобили Opel вернутся на российский рынок