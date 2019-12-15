В Петербурге начал выходить из застоя рынок офисной недвижимости

В Петербурге начал оживать рынок офисной недвижимости. По итогам текущего года для сдачи в аренду в городе введут более 100 тысяч квадратных метров такой недвижимости, что превышает прошлогодние показатели в шесть раз.

Как сообщает РБК, на рост спроса офисной недвижимости повлияли отложенный спрос и повышение арендных ставок в городских бизнес-центрах. Это будет продолжаться и в 2020 году. Эксперты считают, что в ближайшие годы прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости составит 150-180 тысяч квадратных метров ежегодно.

Согласно прогнозу специалистов, объем сделок по итогам этого год составит порядка 110 тысяч квадратных метров. Средний размер арендных ставок в сегменте класса А будет около двух тысяч рублей за один «квадрат» в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что офисным работникам в России повысили зарплату.