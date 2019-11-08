Офисным работникам в России повысили зарплату

Аудиторы выяснили, что в мая прошлого года по апрель этого года произошло увеличения заработной платы у сотрудников компаний и фирм.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Ernst & Young, зарплата у ведущих менеджеров российских компаний поднялась на 8%. А ежемесячный заработок лиц, занимающих управляющие должности старшего и среднего звена, увеличился на 6%. Зарплата вспомогательного персонала и рядовых сотрудников выросла также на 6%.

Фонд оплаты труда вырос почти на 6,5%, тем самым опередив инфляцию. По словам специалистов, такая динамика продолжится и в обозримом будущем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей. Средний заработок российского учителя составляет 40 тысяч рублей в месяц.