Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Педагоги в Северной столице получают в среднем 55,8 тысяч рублей. Фото: pixabay

Педагоги в Северной столице получают в среднем 55,8 тысяч рублей. Фото: pixabay

Средний заработок российского учителя составляет 40 тысяч рублей в месяц. А самая большая зарплата наблюдается у педагогов на Чукотке — порядка 100 тысяч рублей.

Согласно данным Росстата, помимо Чукотки, среди лидеров по размеру зарплат учителей оказались Ямало-Ненецкий АО, где средняя зарплата педагогов составляет 97,5 тысяч рублей, Москва — 97,3 тысяч рублей, Сахалин — 86,7 тысяч рублей, а также Магаданская область — почти 80 тысяч рублей.

Меньше всего получают учителя на Северном Кавказе. Так, зарплата учителя в Северной Осетии составляет в среднем 22 тысяч рублей, в в Кабардино-Балкарии – 22 139 рублей, в Карачаево-Черкесии – 22 203.

Петербург оказался по середине этого рейтинга. Педагоги в Северной столице получают в среднем 55,8 тысяч рублей. При этом в Ленобласти учителя получают на более чем 10 тысяч меньше — 44,9 тысяч рублей.

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