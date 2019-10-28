Стали известны регионы России с самым низким уровнем безработицы

Благоприятная ситуация с трудоустройством зафиксирована в Петербурге. Фото: Pixabay

Благоприятная ситуация с трудоустройством зафиксирована в Петербурге. Фото: Pixabay

Самый низкий уровень безработицы на территории России был зафиксирован в столице. Соответствующий показатель в Москве составил порядка 1,3% граждан в период с июня по август.

Положительная ситуация с трудоустройством также наблюдается в городе на Неве, где процент безработных граждан составил 1,4%, и в Ханты-Мансийском автономном округе – 2,9%.

Согласно исследованию, которое провели специалисты Росстата, сообщают «РИА Новости», в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ингушетии. Уровень безработицы среди жителей оказался 26,2%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, кто в Северной столице может не бояться безработицы. Эксперты рассказали, какие специалисты наиболее востребованы в Петербурге.