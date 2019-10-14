Стало известно, кому в Петербурге не стоит бояться безработицы

Стало известно, какие специалисты больше других востребованы на трудовом рынке в Северной столице. Соответствующий анализ провели эксперты HeadHunter.

Аналитики изучили около 123 тыс. размещенных вакансий. Оказалось, что 28% из них составили сферу продаж. Требуются консультанты, менеджеры, продавцы, мерчендайзеры и супервайзеры.

Второе место заняли сферы производств и информационных технологий. Следом оказались специалисты по недвижимости, работники строительной сферы, туроператоры и «гостиничное дело».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что многие россияне могут потерять работу этой осенью. Отмечались государственные служащие и работники сферы образования. Это объясняется сокращением штата сотрудников.